Milan, ufficiale l'arrivo di Pavlovic: i dettagli dell'operazione

Dopo i primi giorni in rossonero tra l'arrivo in Italia e le visite mediche superate senza problemi, ora Strahinja Pavlovic è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Ad annunciare l'arrivo del difensore serbo è il club rossonero attraverso una nota sul proprio sito: "AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Strahinja Pavlović dal Fußballclub Red Bull Salzburg. Il difensore serbo ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028, con opzione per un altro anno".

"Nato a Šabac (Serbia) il 24 maggio 2001, Strahinja cresce nel Settore Giovanile del Partizan Belgrado con cui debutta in Prima Squadra nel febbraio del 2019, e in due stagioni con il Partizan totalizza 57 presenze e 2 gol, conquistando una Coppa di Serbia., con cui colleziona 71 presenze e 6 gol, vincendo una Bundesliga austriaca. Vanta, inoltre, 38 presenze e 4 gol con la Serbia, con cui ha debuttato il 3 settembre 2020.".

IL SALUTO DELLO STRASBURGO - Negli stessi minuti è arrivato anche l'annuncio del Salisburgo, che attraverso i canali social saluta Pavlovic annunciando la cessione al Milan

OFFIZIELL: Nach zwei Jahren in Rot-Weiß verlässt Strahinja Pavlovic den FC Red Bull Salzburg und wechselt zum @acmilan. Alles Gute für deine Zukunft, Pavlo! pic.twitter.com/5z6g7UY6TT — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) July 31, 2024

- Dopo aver spinto molto per venire in Italia il difensore classe 2001 è stato accontentato, Milan e Salisburgo hanno trovato un punto d'incontro sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 18 milioni di euro di parte fissa più altri 2 di bonus., che inizialmente aveva fatto una richiesta di 25 milioni. In questi giorni i contatti tra le dirigenze sono stati continui, le parti si sono venute incontro e hanno trovato l'intesa definitiva per l'arrivo di Pavlovic al Milan.

- Il serbo ha le caratteristiche che aveva chiesto Fonseca:; bravo nell'uno contro uno e nell'anticipo, le specialità della casa sono la corsa e l'aggressività. Il Milan abbraccia così il suo jolly di difesa bravo anche a impostare: l'anno scorso ha avuto una percentuale precisione passaggi dell'81%.