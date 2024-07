Getty Images

Milanmania: serviva avere già la punta. Morata un altro ultratrentenne, così si rimanda il problema

Andrea Longoni

20 minuti fa

Fonseca e i tifosi milanisti si meritavano un primo giorno, in vista della prossima stagione, decisamente diverso. Serviva avere già la punta: l'epilogo prossimo della vicenda Joshua Zirkzee non può che lasciare dispiacere e delusione. Lo scorso anno finì così con Thuram, poi con Taremi: quest'anno sembrava la volta buona per l'olandese e invece anche questa volta il Milan rimane col cerino in mano, dopo aver lavorato all'operazione per mesi e mesi. Seguito, incontrato, trattato e poi ecco la fumata nera. E' un peccato perchè, ci era stato detto, era un profilo che a Casa Milan accontentava proprio tutti. Ancora una volta punti un giocatore e non lo porti a casa per un discorso economico (l'etica a proposito delle commissioni non c'entra nulla): il costo totale è stato ritenuto eccessivo.









Un attaccante così non nasce spesso e di centravanti in circolazione non ce ne sono tantissimi. Ci è stato spiegato che Fonseca è stato scelto anche per la capacità di lavorare coi giovani: Zirkzee lo è, ma se poi vai da Morata o Lukaku, viene meno il principio, oltre che la possibilità di risolvere una volta per tutte il problema atavico del numero 9. Negli ultimi anni il Milan ha dovuto fare con gli ultratrentenni Ibra e Giroud, e ora, dovesse arrivare Morata, saremmo al solito punto. Così si rimanda il problema: che si dovesse rimpiazzare Giroud, poi, lo si sapeva da mesi: oggi 8 luglio, giorno del raduno, ti ritrovi senza attaccante.



Il Milan è in ritardo, in clamoroso ritardo: il mercato si fa in primavera, e in ogni caso il campionato è finito da un mese e mezzo. Arrivare oggi senza neanche un acquisto (e qualcuno è di vitale importanza) è una pecca evidente di questa dirigenza, anche perchè da altre parti non stanno ad aspettare. Caro Milan, se ci sei batti un colpo. Morata mi piace, non segna tantissimo ma è garanzia di affidabilità: c'è però poca coerenza nel passare da un profilo a un altro diverso...