Entro il 30 aprile la Juve dovrà esercitare il diritto di riscatto per Arek Milik: forse irripetibili le condizioni previste dall'accordo con il Marsiglia, 7 milioni (più 2 di bonus) pagabili in tre esercizi. Dubbi alla Continassa non sembrano essercene, ma la situazione resta particolarmente delicata. Ecco perché la richiesta che potrebbe arrivare al club dell'ex bianconero Pablo Longoria è quella di una proroga, di un mese o due: accettare insomma di concedere le stesse condizioni alla Juve anche oltre il termine dell'accordo originario. Riflessioni in corso.