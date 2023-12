E' stato uno dei momenti più iconici nella storia del calcio italiano. Un episodio talmente clamoroso che ad ogni sessione di mercato viene costantemente rispolverato.In un'intervista concessa a Dazn, Diego Milito è ritornato sul celebre lancio del contratto che gli consentì nell'estate 2008 di tornare a vestire la maglia del Genoa: "E' stata una scena incredibile - ha ricordato l'ex centravanti argentino - chissà cosa sarebbe successo se non fossi andato al Genoa".El Principe ha rivelato anche come prima di tornare al Grifone fosse stato ad un passo dall'approdo in Premier League. Un traguardo ambizioso che tuttavia non coincideva con le sue aspettative: "Quelle settimane sono state durissime perchéche mi piace perché ci giocarono Ardiles e Julio Ricardo Villa.. Un giorno prima della chiusura del mercato mi chiama Preziosi e mi chiede: vorresti tornare al Genoa? Lì, secondo mia moglie, mi si è trasformata la faccia.Ho sempre fatto le scelte col cuore, abbiamo fatto velocemente tutta la trattativa e ho detto al presidente del Saragozza che io volevo solo tornare al Grifone. Alla fine, per fortuna, si sono messi d'accordo e hanno depositato all'ultimo secondo. Io dico sempre che quando prendi le decisioni col cuore, tutto va bene".Da lì la sua carriera è svoltata, prima con la grande stagione in rossoblù, poi con l'arrivo all'Inter e la vittoria del Triplete da assoluto protagonista: "conoscendo questo paese e il calcio italiano, ma anche di essere coccolato e apprezzato come in una famiglia. Sarò sempre grato a quella città, il legame continua. Ed essere a due passi dal mare è bellissimo".