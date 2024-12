Minaccia "Storm Darragh": perché è stata rinviata Everton-Liverpool

Getty Images

Il derby del Merseyside non si gioca: "" si abbatte sul Regno Unito e per questioni di sicurezza viene rinviataLa sfida tra i Toffees e i Reds a Goodison Park avrebbe dovuto aprire la 15esima giornata della Premier League 2024/25 (programmata alle 12.30 locali, 13.30 italiane), ma la gara è stata cancellata a causa della tempesta che si sta abbattendo sul Regno Unito e che sta per raggiungere il suo apice.- La notizia del rinvio è arrivata negli ultimi minuti ed è stata confermata dai due club. Questo il comunicato del Liverpool che ha annunciato la decisione:

Il Liverpool FC può confermare che la partita di Premier League di oggi contro l’Everton al Goodison Park, prevista per le 12:30, è stata rinviata.Ciò è dovuto al maltempo e ai forti venti, che hanno anche provocato gravi disagi ai viaggi nel Merseyside e nei suoi dintorni.A seguito di una riunione del gruppo consultivo sulla sicurezza tenutasi questa mattina a Goodison Park, a cui hanno partecipato funzionari di entrambi i club, nonché rappresentanti della polizia del Merseyside e del consiglio comunale di Liverpool, è stato deciso che, a causa del rischio per la sicurezza nell'area locale e della grave luce color ambra Allerta vento in vigore fino alle 6 di domenica, la partita di oggi è rinviata per motivi di sicurezza.

Ci rendiamo conto che questo sarà profondamente deludente per i tifosi, ma la sicurezza dei tifosi, dello staff e dei giocatori è di fondamentale importanza.Le informazioni relative alla riorganizzazione della data dell'incontro, inclusa l'emissione dei biglietti, saranno annunciate a tempo debito.- Notizia confermata anche dall'Everton:La partita di Premier League dell'Everton contro il Liverpool, prevista per oggi, sabato 7 dicembre, alle 12:30 (GMT), è stata rinviata.

A seguito di una riunione del gruppo consultivo sulla sicurezza al Goodison Park, a cui hanno partecipato questa mattina funzionari di entrambi i club, nonché rappresentanti della polizia del Merseyside e del consiglio comunale di Liverpool, è stato deciso che, a causa del rischio per la sicurezza nell'area locale a causa del forte vento raffiche di vento e un avviso di forte vento di colore giallo che rimane in vigore fino alle 6 di domenica, la partita di oggi dovrebbe essere rinviata per motivi di sicurezza.Ci scusiamo per il disagio causato e ringraziamo i sostenitori per la loro comprensione. Anche se comprendiamo che ciò sarà profondamente deludente per i tifosi, la sicurezza dei tifosi, dello staff e dei giocatori è di fondamentale importanza.

Today's Merseyside derby at Goodison Park has been postponed due to adverse weather conditions.



Le informazioni relative alla riorganizzazione della data dell'incontro verranno comunicate a tempo debito.Tutti i biglietti acquistati per la partita originale rimarranno validi per la partita riorganizzata.- A provocare il rinvio di Everton-Liverpool è "", la tempesta che si sta abbattendo sul Regno Unito e che ha portato anche le autorità a diramare un'allerta meteo rossa in alcune zone, cosa inusuale in UK. A preoccupare non sono tanto le piogge, quanto più i forti venti previsti., e la massima intensità è prevista proprio intorno all'orario della partita, come riferito dal Liverpool Echo. Ma in altre zone del Regno Unito sono già stati registrati picchi ben superiori. Ad, in Galles, sono state registrate raffiche di vento da, di poco inferiori ad(134 km/h) e(129 km/h), sempre in Galles.

L'intero Regno Unito potrebbe affrontare disagi rilevanti, in particolare lungo le coste occidentali e meridionali del Galles e nell'area del Canale di Bristol, dove le raffiche potrebbero superare i 145 km/h ed essere accompagnate da onde alte e intense mareggiate nei tratti costieri esposti.- Al momento non è stata fissata una data per il recupero di Everton-Liverpool.