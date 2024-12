Getty Images

Il City è tornato a vincere una partita, battendo 3-0 il Nottingham Forest nella 14esima giornata di Premier League ed è ossigeno puro per gli Sky Blues, che tra campionato, Champions League e Carabao Cup hanno perso sei delle ultime sette partite (completa il pareggio beffa con il Feyenoord). Tornare al successo il primo passo per consentire ai campioni in carica della Premier di cominciare a uscire dalla crisi, ma la strada è lunga e il clima resta teso.

A testimoniarlo anche un video circolato sui social media nelle ultime ore che vede come protagonista proprio Guardiola: anche il tecnico, quando perde e viene provocato, non riesce a mantenere il suo noto aplomb.- Guardiola, piuttosto imbronciato in volto, si stava dirigendo assieme ad altre persone verso un hotel di Manchester, quando un tifoso del Liverpool ha deciso di registrare il passaggio del tecnico con un video dal proprio smartphone.Il tecnico catalano lo ha ignorato ed è passato oltre ma il sostenitore si è messo a provocarlo: "". Traduzione un po' addolcita: "".

- Le parole hanno scatenato la reazione di Guardiola, che non non ci ha più visto: Pep si è girato di colpo verso il proprio provocatore, minacciando con una faccia torva di dirigersi verso di lui e di arrivare anche allo scontro fisico.Le persone con cui era il tecnico catalano lo hanno trattenuto e allontanato, ma dalla bocca di Guardiola è uscita comunque una replica tagliente al sostenitore dei Reds: "". Il manager del City si è poi avviato verso l'hotel.

- Tra Guardiola e i tifosi del Liverpool le storie erano già tese per gli ultimi fatti di Anfield. Durante la sfida vinta per 2-0 dalla squadra di Arne Slot sul Manchester City, i tifosi di casa avevano sbeffeggiato l'allenatore avversario intonando il canto: "", ovvero, "". Guardiola aveva risposto mostrando sei dita, sei come il numero di Premier League vinte da quando guida il Manchester City.