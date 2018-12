Ospite di 'QSVS' su Telelombardia, l'ex ds delè tornato sulla sua esperienza in rossonero.- "Ancora mio amico? Perché no? Sono cose giornalistiche..."."La locandina delle undici cose formali? E' stata strana ma è lavoro di altri, io non ne sapevo niente".- "In qualsiasi società e squadra una sessione di mercato è poco. Ricordate da dove ripartiva il Milan: avevamo necessità di avere uno zoccolo duro con la consapevolezza delle questioni UEFA. In quel mercato potevamo fare qualcosa in più e volevamo fare una squadra giovane (eravamo i più giovani in Italia, i terzi più giovani in Europa) e abbiamo fatto mercato in uscita altrettanto importante che ha rappresentato un ricavo positivo. Un conto è fare il mercato incassando, un altro dando soldi e l'unica volta dove non ci sono state buone uscite nella storia del Milan è solo sotto la nostra gestione".- "Alcuni procuratori hanno festeggiato quando siamo andati via perché tutti i giocatori in uscita non hanno avuto incentivi all'esodo. I nostri stipendi era normale per un club come il Milan, tra entrate e uscite il disavanzo è di 160 milioni".- "Io e Fassone non ci siamo contraddetti. C'è stata la possibilità... Mi è stato detto che c'erano le possibilità di prenderlo. Non ci siamo illusi: posso assicurare che se ci fosse stata la proprietà attuale Cristiano Ronaldo in questo momento giocava al Milan: matematicamente. Niente Champions? Ronaldo ci ha detto: 'l'Europa League non l'ho mai vinta e vincerò anche quella'. Ero convinto: io mi sono seduto con l'agente e la mia parte era finita, io avevo definito un po' tutto, anche l'ingaggio e il prezzo del cartellino. Non avevo paura di fare brutte figure, ero tranquillo perché quando Berlusconi dà il Milan ai cinesi si parla di un grande uomo, grandi avvocati e grandi banche d'affari".- "Non avevo paura di fare brutte figure, ero tranquillo perché quando Berlusconi dà il Milan ai cinesi si parla di un grande uomo, grandi avvocati e grandi banche d'affari. Berlusconi aveva detto che loro, i cinesi, avrebbero fatto quel che lui non poteva più fare. Gli acquisti sono stati tutti pagati".- "Quando sono andato via il 24 Luglio Kessie era molto richiesto, e non solo lui. Tutti i giocatori del Milan che sono arrivati porteranno plusvalenza in caso di cessione. Con Biglia mal che vada vai a pareggiare".- "Aubameyang lo volevamo e lui voleva noi, è un rammarico perchè eravamo d'accordo con lui e il Dortmund ma il padre si è messo in mezzo. Con André Silva sapevamo di prendere un giocatore importante da aspettare perchè è portoghese, arriva in Italia in un club importante... Sarà tra qualche anno tra i più forti al mondo. Se il Siviglia lo riscatta la plusvalenza sarà di 15 milioni".- "Abbiamo fatto investimenti importanti e abbiamo dato una patrimonialità importante al Milan. Cutrone era in scadenza, si lamentava che con Montella non giocava neanche in allenamento ma non è mai stato sul mercato: oggi è un patrimonio, fate voi la valutazione di oggi e grazie a noi oggi è quello che è. Non è vero che la vecchia proprietà non poteva rinnovare in previsione del closing, il rinnovo di Bonaventura è un esempio. Gattuso virtualmente era terzo, in Champions".- "Perchè ho rinnovato Montella? Abbiamo fatto cose positive e negative, gli sbagli ci sono. Io al momento del suo rinnovo ero convinto...".- "Quando ho trattato Aubameyang per Montella la prima scelta era Kalinic e io ero pressato dalla volonta del mio allenatore. Prima di andare via abbiamo parlato con Morata, Immobile, Benzema e abbiamo avviato la trattativa con Higuain facendolo parlare anche con Gattuso".- "Con quei bonifici eravamo sempre in tensione ma sono sempre arrivati. L'ultimo giorno, ma arrivavano. Però sono domande che dovete fare ad altri".- "L'addio di Yonghong Li? Non lo so... Non è mai mancato nulla, non abbiamo lasciato pagherò. Se lei vende a me un'azienda farà le dovute verifiche, no? Vi dimenticate che il closing salta per gli ultimi 100 milioni ma Finivest ha riaperto nuovamente la trattativa. Abbiamo chiesto chiarezza a Fassone ci ha sempre detto che loro a differenze degli europei non leggono i giornali... L'ultima assurdità riguarda il rimborso di Elliott, le ultime ore: nei giorni precedenti cordate importanti volevano il Milan e la cosa assurda, un grande mistero, è che la proprietà ha perso tutto quando aveva chi voleva comprare".- "Immaginatevi a fare tutte le cose che dovevamo fare e rispondere agli interrogatori su queste vicende di giocatori e procuratori. Però alla fine parlavamo di Milan, non di una squadra qualunque...".- "Con Cristiano Ronaldo Fassone si è preso la responsabilità di bloccare tutto fatte le dovute analisi".