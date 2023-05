Corre verso il recupero., la distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra, rimediata nel derby di ritorno delle semifinali di Champions League contro il Milan, è quasi alle spalle, l'armeno salvo sorprese non sarà convocato per il match di campionato contro il Torino, in programma sabato alle 18.30in calendario sabato 10 giugno a Istanbul. L'armeno ci sarà contro il Pep team, lo ha confermato la sua agente Rafaela Pimenta in esclusiva a Calciomercato.com: "L'ho sentito in questi giorni e alla fine secondo me riuscirà a recuperare e sarà in campo".Nella lunga intervista concessa alla nostra redazione si è parlato anche di rinnovo con l'Inter: "Lui in nerazzurro si trova molto bene, gli piace Milano e la vita italiana. Inoltre io penso che in qualsiasi ambiente di lavoro le prestazioni siano la conseguenza di come ci si trova in un posto. Il fatto che Henrikh in questo momento stia facendo molto bene è un segnale del fatto che all'Inter si trova alla grande". Nonostante sia una risorsa affidabile (5 gol e 2 assist in 48 partite stagionali) e un punto fermo di Simone Inzaghi,Le ragioni sono chiare, Mkhitaryan ha il contratto in scadenza tra un anno, giugno 2024, e soprattutto festeggerà 35 anni il prossimo 21 gennaio. A questo va aggiunto l'ingaggio: nonostante i benefici del Decreto Crescita 3,8 milioni di euro netti a stagione per affrettare i tempi.