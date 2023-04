è uno dei protagonisti di Inter-Lazio chiamato ai microfoni di Sky Sport per un'analisi a caldo: "Giocando con una squadra come la Lazio abbiamo fatto di tutto per vincere, un secondo tempo pazzesco.Abbiamo fatto il massimo per superare la Lazio, anche al primo tempo potevamo fare due o tre gol, ma abbiamo dominato tutta la partita. Abbiamo fatto vedere che possiamo vincere queste partite"."Proviamo a fare il massimo, attaccare e difendere insieme. Se parliamo di me, Dimarco e Bastoni ci capiamo bene in campo, sappiamo chi va e chi deve dare coperture. C'è chimica, è una cosa che viene così e che non si può spiegare. Ci siamo capiti fin dal primo giorno"."Nel girone di ritorno sono migliorato, nell'andata mi stavo adattando e avevo bisogno di capire meglio il gioco. Sono migliorato grazie ai compagni all'allenatore, ci parliamo sempre e spiega che fare anche negli allenamenti. Non è facile, ma sto facendo il massimo per la squadra".A DAZN ha proseguito: "Ci dà tanta fiducia questa vittoria, essendo stati in svantaggio. Abbiamo vinto una gara incredibile, la Lazio è forte e siamo stati bravi.Quelli che sono entrati oggi hanno fatto grande differenza, abbiamo una rosa fortissima e molto lunga. Chi gioca è fortissimo, dobbiamo essere tutti pronti ad aiutarci.. Giocare queste partite sarà difficile dal punto di vista mentale, faremo di tutto per andare in finale".