MLS 2024, quando inizia e dove vederla

Quando i principali campionati europei hanno già iniziato la seconda parte della stagione, dall’altra parte dell’oceano arriva il fischio d’inizio del campionato. È tempo di ripartire per la MLS, la stagione 2024 si apre con la sfida tra l'Inter Miami di Messi e il Salt Lake in programma la notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 febbraio alle ore 2; la regular season durerà fino alla notte tra 19 e 20 ottobre, la finale è prevista per il 7 dicembre. L’anno scorso i Columbus Crew hanno vinto il loro terzo titolo, la squadra con più MLS in bacheca è il Los Angeles Galaxy con 5 trofei.



MLS 2024, DOVE VEDERLA - Da quest’anno le partite di MLS saranno visibili su Apple Tv: per guardare tutte le gare del campionato in diretta bisognerà iscriversi a MLS Season Pass, un servizio su abbonamento disponibile nell’app Apple TV in più di 100 Paesi tra i quali anche l’Italia. Le partite saranno commentate in inglese e in spagnolo, e quando giocheranno squadre canadesi ci sarà anche la possibilità di ascoltarle in lingua francese. Il servizio fa parte di un accordo a lungo termine firmato da Apple e MLS fino al 2032.



MLS 2024, REGOLAMENTO - Il campionato MLS non prevede gironi di andata e ritorno, le squadre si dividono in due gruppi in base alla loro posizione geografica (Eastern Conference e Western Conference); non esistono neanche promozioni o retrocessioni; ogni squadra incontra le altre un numero variabile di volte fino ad arrivare a disputare 34 partite. Così si conclude la prima parte del campionato. Le prime sette di ogni Conference si qualificano alla fase playoff, le ottave e le nove si affrontano in una wild-card: una gara secca in casa della squadra che ha la posizione migliore in classifica. Nelle sfide playoff non esistono pareggi, dopo il 90 si va direttamente ai rigori e chi vince due partite su tre si qualifica al turno successivo; da questo punto in poi si continua con il format classico: partite a elimnazione diretta in casa della squadra che si è piazzata meglio nella regular season. La squadra vincitrice dei playoff diventa campione MLS.