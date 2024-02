MLS 2024 al via: 20 talenti da seguire

Se in Serie A siamo arrivati a metà stagione con l’Inter sempre più capolista del campionato, dall’altra parte del mondo c’è un campionato che sta per iniziare.. Ora si volta pagina, e si ricomincia. Semaforo verde per un campionato che mette in vetrina tanti talenti da seguire in vista del mercato estivo.- Gli occhi dei club europei sono puntati sui gioielli dell’MLS, ma occhio a chi può fare il percorso inverso e lasciare l’Europa.. L’Orlando City ha già pescato Luis Muriel dall’Atalanta e non è escluso che qualche altro club possa farsi avanti per giocatori della Serie A.