La Juventus sfida le All Star della MLS nel terzo match della tournée americana. I bianconeri hanno già battuto il Bayern Monaco per 2 a 0 e il Benfica ai rigori. Grande assente, ovviamente, Mattia Caldara già in volo verso Milano.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Barzagli, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Emre Can; Matheus Pereira, Favilli, Bernardeschi. All. Allegri.

Mls All Stars (4-2-3-1): Guzan; Long, Calvo, Murillo, Ciman; Ring, Vela; Piatti, Almiron, Adasms; Martinez. All. Martino.





Seguono aggiornamenti