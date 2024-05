MLS, Bernardeschi decisivo nel Toronto: doppietta e assist contro Dallas

in casa contro Dallas nell'undicesima giornata di MLS. L'ex attaccante della Juventus è stato decisivo nel 3-1 della squadra di casa con una doppietta tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo, e a dieci minuti dalla fine ha servito a Longstaff l'assist per la terza rete. Primi gol stagionali per il giocatore che a gennaio aveva avuto qualche contatto con Roma e Lazio.- Prima di sbloccare la partita Bernardeschi era stato protagonista in negativo: prima con un gol annullato per fuorigioco al 39', poi, nei minuti di recupero del primo tempo, ha sbagliato un rigore segnando sulla ribattuta.: partito da destra, si è accentrato all'altezza del limite dell'area e ha lasciato partire un sinistro potente e preciso che si è infilato sotto l'incrocio.

- Come detto, a gennaio. Il giocatore voleva tornare in Italia e non è escluso che quest'occasione non si possa ripresentare in estate, era stato accostato anche alla Juventus ma non c'erano margini per aprire una trattativa. Bernardeschi però continua a strizzare l'occhio alla Serie A e prima o poi vorrebbe rientrare nel campionato italiano: il giocatore è disposto anche ad abbassarsi l'ingaggio che percepisce al Toronto per tornare a giocare in Italia.