Modena-Bari: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Partita : Modena-Bari

: Modena-Bari Data : venerdì 23 agosto 2024

: venerdì 23 agosto 2024 Orario : 20:30

: 20:30 Canale tv : Dazn

: Dazn Streaming: Dazn

Ilva in trasferta aper il match valido per la 2a giornata di Serie B, in programma per venerdì 23 agosto alle 20.30. L'obiettivo è lasciarsi alle spalle l'infelice esordio al San Nicola contro la Juve Stabia, dove i ragazzi di Moreno Longo hanno perso 3-1. Dall'altra parte, i padroni di casa si trovano in una situazione simile, avendo perso all'esordio contro il Sudtirol, con gol del definitivo 2-1 arrivato al 90°.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Modena-Bari in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

La partita tra Modena e Bari sarà visibile in tv attraverso le smart tv, i dispositivi fire stick e le console XBox e PlayStation sull'app Dazn. Sarà invece visibile su smartphone, tablet e pc in streaming scaricando sempre l'app di Dazn. Telecronaca di Edoardo Testoni.Gagno; Caldara, Zaro, Pergreffi, Cotali; Magnino, Battistella, Gerli, Idrissi ; Palumbo; Gliozzi. All. Bisoli.

: Radunovic; Pucino, Vicari, Obaretin; Favasuli, Maiello, Benali, Dorval; Sgarbi, Manzari; Lasagna. All. Longo