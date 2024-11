Modena, ufficiale: esonerato Bisoli

NurPhoto via Getty Images

Come si legge sul sito ufficiale del club, "ilF.C. comunica di aver sollevatodall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra.Una decisione sofferta, per la grande dedizione e attaccamento ai colori gialloblù dimostrati da mister Bisoli in questi mesi. Una persona leale e di grandi valori al quale vanno i più sentiti ringraziamenti da parte del presidente Carlo Rivetti e di tutta la società.Alla ripresa degli allenamenti, la guida tecnica della Prima Squadra sarà temporaneamente affidata a Paolo Mandelli, attuale allenatore della squadra Primavera".

Bisoli, classe 1996, era alla sua prima stagione sulla panchina del Modena, che attualmente occupa la 17esima posizione in classifica, con un bilancio di due vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte (l'ultima delle quali ieri con lo Spezia).