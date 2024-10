Ex Milan, Caldara rinato a Modena: la cura Bisoli lo riporta al gol, 1077 giorni dopo

(tranne contro lo Juve Stabia, sfida saltata a causa della squalifica ricevuta dopo il rosso diretto inflittogli dal direttore di gara Monaldi, per quella scivolata sin troppo pericolosa ai danni della tibia destra del centrocampista classe 2004 del Cesena, Tommaso Berti). Una titolarità e una fiducia conquistata e meritata sul campo a suon di buone prestazioni, ottima condizione fisica e una rinnovata tranquillità e sicurezza nei propri mezzi.: l’ex centrale di Atalanta e Juventus, è arrivato a Modena in estate, dopo che il suo contratto con il Milan era scaduto lo scorso 30 giugno, a sei anni dal suo arrivo in rossonero. Un’avventura mai decollata e resa un calvario da un infortunio muscolare, la rottura del tendine d’Achille, i prestiti ad Atalanta,Venezia e Spezia e quindi l’ultimo anno di contratto al Milan, segnato da un’operazione alla caviglia.

e quello che questo pomeriggio ha firmato il 2-2 contro il Palermo, durante la sfida del Braglia.: l'ultima volta andò a segno il 7 novembre 2021, nel corso di Venezia-Roma, partita poi terminata con il successo dei lagunari per 3-2. Ad aprire le marcature fu proprio il difensore, allora in prestito dal Milan.