Scrivendo sulle colonne di Libero in vista di Juve-Atletico, l'ex dg bianconero Luciano Moggi ha commentato così il momento della squadra di Allegri: "​Nel 2006 il presidente del Coni, Gianni Petrucci, sentenziò: «Chi vince troppo non fa il bene del proprio sport». E nacque Calciopoli. Evidentemente quella Juve, proprio perché troppo vittoriosa, aveva stufato tutti, compreso Gianni Petrucci. La stessa piega che sta prendendo quella di questi tempi. Purtroppo in Italia non sembra essere titolo di merito incamminarsi a vincere l’ ottavo scudetto di seguito con 18 punti sulla seconda e avere la migliore difesa e il migliore attacco del campionato. Tutti, media e tifosi, a parlare di fallimento qualora la Juve non dovesse centrare l’ obiettivo Champions".