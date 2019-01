Vadim Vasilyev, vicepresidente del Monaco, parla del ritorno di Leonardo Jardim: "La storia di Jardim al Monaco non è finita. La nostra squadra sta attraversando un periodo complicato e me ne assumo la piena responsabilità. Abbiamo venduto troppi calciatori importanti quest'estate, commettendo degli errori nel sostituirli. Jardim meritava un'altra chance, dovevamo dargli la possiiblità di continuare il suo lavoro".



SU HENRY - "E' una leggenda del calcio, ma diverse circostanze gli hanno impedito di farci uscire velocemente dalla crisi. Probabilmente gli sarebbe servito più tempo, ma noi non ne abbiamo più".



SUL MERCATO - "Non è ancora finito, non sono esclusi ulteriori trasferimenti. Per raddrizzare la situazione non è tardi".