Moncada: "Da scout a DT, la mia nuova vita. Ecco il mio rapporto con Ibrahimovic e la metodologia Milan"

Tanti spunti rossoneri, nell'intervista fiume da parte diai microfoni di Milannews.it, su diverse tematiche, tra campo e mercato:“Faccio subito un meeting con la mia squadra, sia sul programma della giornata che della settimana. Parliamo con Zlatan, con Kirovski di tutte le cose che dobbiamo fare. Anche con il team manager. Si parla delle partite che abbiamo visto e di tanto. Abbiamo un gruppo giovane, che ha bisogno d’essere seguito. È importante parlare con loro non solo di calcio, ma anche delle cose che gli accadono o che gli servono fuori dal campo. Per aiutarli. Milanello è la casa della nostra parte sportiva, dove c’è anche Milan Futuro”.

“Sì, lo facciamo. È un gruppo giovane che ha bisogno di vicinanza, di parlare. Anche di altre cose, non solo di calcio. Proviamo a fare questo con il mister e con Zlatan, anche con tutti i manager: abbiamo creato un gruppo di lavoro anche per le famiglie. È importante. Lavoriamo insieme tutti i giorni, abbiamo un bel team, siamo giovani, abbiamo fame, vogliamo fare di più e ci sono tante cose da fare ancora”.

“Quando ero capo scout, quasi ogni weekend ero fuori a vedere partite. In Italia o all’estero. Adesso non posso star via tutto quel tempo perché ho altre responsabilità e, ad esempio, se giochiamo il sabato, viaggio la domenica a vedere una partita. Io voglio vedere i giocatori nel dettaglio, per questo cerco di muovermi in silenzio. Per evitare che si creino pressioni sul ragazzo che io voglio vedere live per poter valutare tante cose”.

“C’è un bel mix. C’è chi come me viene dal mondo dello scouting e dei rapporti con i giocatori, c’è un uomo di finanza come Giorgio che è un vero e proprio crack per quanto concerne la parte economica e poi c’è Zlatan che ha il punto di vista dell’ex grande calciatore. Penso che solo lavorando tutti insieme si possano fare bene le cose, un singolo, da solo, non può farcela. Tutti i top club, in Europa, lavorano così”.“Ci sentiamo tutti i giorni. Ci vediamo a Casa Milan, a Milanello, andiamo a mangiare insieme. Abbiamo un buon rapporto, molto diretto. Vuole sapere le cose senza perdere tempo, mi piace. Siamo insieme tutti i giorni”.

“Sì, piace anche a lui. Adesso gli ho aperto un profilo su una piattaforma professionale per analisi dati e video, così può vedere anche lui i giocatori”.“In Argentina sempre. Come per Enzo Fernandez, ero sempre in Argentina. La trattativa per Reijnders comunque è iniziata in Argentina, a maggio. Non è stato facile trattare con un club olandese, è stata brava la società”.

“Da quando ricopro questo ruolo ho una relazione più approfondita con staff e mister, facciamo tante video analisi. Mi piace parlare con loro di tattiche, di come giochiamo e di cosa possiamo fare. Poi c’è la parte “da spogliatoio” con i giocatori, chiedergli come va in famiglia. C’è un mix: sono a Milanello al mattino, a Casa Milan, in ufficio, nel pomeriggio. Sono ancora giovane, devo fare e imparare ancora tante cose. Non posso fare solo una cosa o solo l’altra. È importante essere presenti qua a Milanello, così come è importante essere presente in Europa: vedere cosa fanno gli altri club, conoscere i nuovi direttori, etc. Devo cercare di sapere tutto in anticipo per fare al meglio il mio lavoro”.

“La cosa che mi piace è che qui ora lavoriamo con l’area scout e l’area dati insieme. Prima i due dipartimenti lavoravano da soli. Ora lavoriamo tutti insieme e mi piace molto. Chi lavora con i dati ha capito che c’è bisogno dell’aspetto umano, noi abbiamo capito che abbiamo bisogno dei dati per vedere altre cose”.

“Minimo due partite in casa e due partite in trasferta. Un’altra cosa molto importante è fare dei meeting con l’entourage del giocatore. Magari ci sono dieci persone vicine al calciatore e devi saperlo subito. Capire che persone sono, come lavorano. Non parlo degli agenti ma della famiglia e degli amici. Per questo possiamo viaggiare anche per fare incontri con i giocatori dal vivo, non solo per vederli in partita. È un altro aspetto importante”.

“Mi piace vedere le partite contro le squadre di Premier League, lì c’è una pressione mostruosa. Anche partite di club turchi o greci: un club olandese, ad esempio, che va a giocare lì è molto importante per vedere come il giocatore reagisce ad un certo tipo di ambiente. A San Siro non è facile, sì. Ma se abbiamo paura di uno stadio non va bene, quindi il nostro lavoro è anche aiutarli sotto questo aspetto”.