Il rigore per fallo di Olsen su Simeone non va giù alla società giallorossa. Così il direttore sportivoa Sky Sport dopo la partita: ”Sono contento del gioco espresso, siamo stati vicini alla nostra idea di squadra. La Roma avrebbe meritato di più, purtroppo una giocata ha cambiato la partita e mi dispiace.La Roma forse è la squadra che parla di meno, anche la settimana scorsa forse c'era un rigore contro il Napoli. Non è la prima volta che si è protagonisti con noi, ricordo il rigore non fischiato a Perotti contro l'Inter. Rimane un po' di amarezza, nessuno lo fa apposta.Se c'è un errore del genere... Questa non può non essere una situazione del VAR, l'arbitro non è l'ultimo responsabile, c'è una persona che sta tranquilla e seduta e deve invitare l'arbitro a rivedere l'errore. Noi lavoriamo tante ore per la nostra squadra".