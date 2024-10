Monchi rassicura la Juventus: "Douglas Luiz migliorerà, vi dico perché fa fatica"

Simone Arveda

L'attuale ds dell'Aston Villaha parlato a Sky in occasione dell'imminente confronto di Champions League in programma la prossima settimana a Birmingham contro il Bologna: molti i temi toccati, dal passato alla Roma al rendimento deludente di Douglas Luiz alla Juventus."Il nostro inizio di stagione è stato bello. Contro il Bologna sarà una sfida difficile, conosciamo bene la squadra e sappiamo come competono i club italiani in Europa. Al Villa Park saremo avvantaggiati, ma le partite di Champions League sono tutte difficili. L'Aston Villa è una delle squadre più forti del calcio inglese. Abbiamo tantissimi tifosi, quando andiamo in trasferta per giocare troviamo sempre tantissimi tifosi. E' bello: non abbiamo giocato in Europa per tanti anni e loro sono una motivazione in più per trovare il successo. Sartori era a Bergamo quando io lavoravo a Roma. Il suo percorso sportivo è importante e lo dimostrano i risultati, ha fatto bene in qualsiasi piazza".

"E' forte, per noi è stato fondamentale lo scorso anno. Cambiare paese può portare delle piccole difficoltà, ma sono convinto che Douglas piano piano diventerà sempre più importante nella Juventus e il suo rendimento migliorerà"."Io ho vissuto due anni meravigliosi a Roma, forse la prima stagione è andata meglio della seconda. Per me si tratta di una città che resterà per sempre nel mio cuore, è stata una piazza che mi ha accolto dopo Siviglia. Il quarto di finale vinto contro il Barcellona rimarrà per sempre nel mio cuore, credo valga anche per i tifosi. Posso solo dire cose belle su Roma e sul club. De Rossi? Non l'ho sentito dopo l'esonero. Non posso dire niente dato che non sono nelle società, ma nessuno mette in discussione l'amore di Daniele verso la Roma".