Il Mondiale femminile dell’Italia inizia oggi. Alle 8 la Nazionale di Milena Bertolini affronterà l’Argentina per la seconda partita del gruppo G dopo la vittoria della Svezia sul Sudafrica (2-1). L’Italia si presenta al torneo in Australia un po’ rivoluzionata ma fiduciosa a fare bene. E la vittoria per 1-0 con la Nuova Zelanda nell’ultimo test pre Mondiale di una settimana fa ha dato convinzione e coraggio alla squadra.



DALLA MASÌA AL MONDIALE: LA STORIA DI DRAGONI, LA RAGAZZA DEI RECORD

DOVE VEDERLA - 13 giocatrici confermate dall’ultimo Europeo, riflettori puntati sulla Dragoni, seconda più giovane di tutto il Mondiale e titolare nella gara del debutto con l’Argentina. La partita sarà visibile in chiaro su Rai Uno e in streaming su RaiPlay. Ecco le scelte dei due ct.



Italia-Argentina, le formazioni ufficiali



Italia (4-5-1): Durante; Di Guglielmo, Linari, Boattin, Salvai; Caruso, Dragoni, Beccari, Bonansea, Giugliano; Giacinti. Ct: Bertolini.

Argentina (4-5-1): Correa; Braun, Mayorga, Cometti Stabile; Bonsegundo, Falfan, Benitez, Nunez, Banini; Larroquette. Ct: Portanova.