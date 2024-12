Mondiale per Club, ecco perché l'Inter eviterà una big europea ai gironi e la Juventus no

AFP via Getty Images

Manchester City Real Madrid Bayern Monaco PSG Chelsea Borussia Dortmund Inter Porto Atletico Madrid Benfica Juventus Salisburgo

FASCIA 1: Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, PSG, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense FASCIA 2: Chelsea, Borussia Dortmund, Inter, Porto, Atletico Madrid, Benfica, Juventus, Salisburgo FASCIA 3: Al-Hilal, Ulsan HD, Al Ahly, Wydad Casablanca, Monterrey, León, Boca Juniors, Botafogo FASCIA 4: Urawa Red Diamonds, Al-Ain, ES Tunis, MamelodiSundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City, Inter Miami

, in scena a partire dalle ore 19 giovedì 5 dicembre 2024. La FIFA ha già ufficializzato il regolamento per il sorteggio della fase a gironi per il nuovo torneo intercontinentale che andrà in scena dal prossimo giugno 2025. Nello stesso,Le squadre europee sono state divise nelle due fasce in base al ranking: le prime quattro sono finite nell’urna 1, le altre otto invece in ordine nella fascia 2. Le formazioni europee sono state classificate in base al seguente ranking:In base a questo criterio,Come sottolineato dal regolamento della FIFA, dunque,

Flamengo

Palmeiras

River Plate

Fluminense.

Ma non solo, perché la FIFA ha aggiunto un dettaglio sul sorteggio dell’urna 2: in particolare, come descritto in vista del sorteggio,Dunque,L’Inter, quindi, potrà trovare nella prima fascia una tra:Inoltre,(nel caso dalla fascia uno pescasse un club brasiliano)(nel caso in cui dalla fascia uno pescassero il River Plate) o anche entrambe, considerando che il principio generale del sorteggio che nessun gruppo debba includere più di una squadra proveniente dalla stessa confederazione.

Manchester City

Real Madrid

Bayern Monaco

PSG

- La Juventus, al contrario, incontrerà sicuramente una tra: