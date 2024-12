Mondiale per Club, le fasce ufficiali: ecco in che urna sono Inter e Juventus

AFP via Getty Images

ECCO TUTTE LE QUALIFICATE

, in programma nella serata di giovedì 5 dicembre, a partire dalle ore 19.00. Le urne saranno quattro e in queste saranno suddivise le 32 squadre che si sono qualificate.Le formazioni saranno divise in otto gironi da quattro sulla base della fascia d’appartenenza:Ma andiamo a scoprire tutti i criteri e le fasce di tutte e 32 i club in questa nuova competizione intercontinentale che vedrà la luce il prossimo 15 giugno 2025.

ECCO COME FUNZIONA IL SORTEGGIO

Le quattro squadre meglio classificate della UEFA (UEFA 1-4)

Le quattro squadre meglio classificate della CONMEBOL (CONMEBOL 1-4)

Le otto squadre rimanenti della UEFA (UEFA 5-12)

Le due squadre meglio classificate dell’AFC (AFC 1-2)

Le due squadre meglio classificate della CAF (CAF 1-2)

Le due squadre meglio classificate della Concacaf (Concacaf 1-2)

Le due squadre rimanenti della CONMEBOL (CONMEBOL 5-6)

Le due squadre rimanenti dell’AFC (AFC 3-4)

Le due squadre rimanenti della CAF (CAF 3-4)

Le due squadre rimanenti della Concacaf (Concacaf 3-4)

La squadra dell’OFC (OFC 1)

La squadra del paese ospitante (Host 1)

FASCIA 1: Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, PSG, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense FASCIA 2: Chelsea, Borussia Dortmund, Inter, Porto, Atletico Madrid, Benfica, Juventus, Salisburgo FASCIA 3: Al-Hilal, Ulsan HD, Al Ahly, Wydad Casablanca, Monterrey, León, Boca Juniors, Botafogo FASCIA 4: Urawa Red Diamonds, Al-Ain, ES Tunis, MamelodiSundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City, Inter Miami

Questi i criteri decisi dalla FIFA per realizzare le quattro fasce:Il sorteggio si terrà nella serata di giovedì 5 dicembre, a partire dalle ore 19. L’evento sarà visibile gratuitamente in diretta streaming su FIFA+.