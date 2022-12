E' il giorno prima del grande giorno: laproverà domani a dare l'assalto alla seconda Coppa del Mondo consecutiva dopo quella di Russia 2018. Di fronte l'Argentina e Leo Messi, con la sensazione di partire sulla carta da favoriti. Ma non tutto gira per il verso giusto., partendo dalla probabile formazione:: Lloris; Koundé, Varan, Konaté, Theo Hernandez; Rabiot, Tchouameni, Griezmann; Dembélé, Giroud, Mbappé.Nell'allenamento mattutino si sono rivisti, colpiti dal virus che ha messo in apprensione il ritiro francese. Non si tratta, come hanno spiegato varie fonti interne alla Nazionale, di Covid, ma ha coinvolto molti giocatori., per il momento, resta fuori e dunque indisponibile, da rivalutare per l'allenamento della sera.Deschamps in conferenza stampa: "Se non rispondessi si direbbe che la questione mi irrita, allora dico che. Abbiamo perso per infortunio anche Lucas Hernandez, il mio gruppo è di 24 calciatori. Se poi ci sono grandi ex (come Zidane, ndr) o calciatori infortunati che sono stati invitati, a me non interessa. Il virus? Abbiamo preso le massime precauzioni, stiamo facendo del nostro meglio per gestire le diverse situazioni con calma e senza esagerare, in un modo o nell'altro. Ovviamente è una situazione sgradevole e se non fosse esistita sarebbe stato meglio, ma ce la caviamo nel migliore dei modi".in conferenza: "Ho avuto il privilegio e l'orgoglio di poter vincere questo trofeo con i miei compagni di squadra nel 2018. Ma ad essere onesti, sono concentrato sul presente. Quello che è successo prima è il passato. Vogliamo scrivere la storia. Vogliamo finire nel miglior modo possibile. Bisogna prepararsi per una grande partita, per ogni evenienza. Pronti a superare noi stessi, a fare lo sforzo nonostante le circostanze con il virus, nonostante la fatica. Dobbiamo finire l'opera".Deschamps deve sciogliere i dubbi legati a Tchouameni e Theo Hernandez acciaccati e ai vari Varane, Konaté e Coman allettati dal virus. La probabile formazione, con tutti i recuperi a buon fine, è ben delineata, rimane il ballottaggio fra Upamecano e Konaté in difesa alla luce della grande semifinale del secondo.