Montagne russe Liberali: Milan, qual è il piano?

, dopo aver esordito in serie A nel turno precedente contro il Genoa. Un momento decisamente d'oro per il talento rossonero, arrivato proprio in concomitanza con alcune voci di mercato sui suo conto.- Liberali ha movimenti, visione e tecnica da giocatore che lasciano sensazioni diverse rispetto ai suoi coetanei. Un potenziale che se ben allenato e valorizzato può portare a livelli alti, da serie A, Bonera fa fatica a trovargli una collocazione in campo nel suo schema tattico. I gettoni da titolare in campionato sono 4 su 19 giornate più 1 in Coppa Italia.

Dalla tournèe estiva in Prima Squadra da protagonista al poco spazio con il Milan Futuro, dalla Primavera all'esordio in serie A da titolare contro il Genoa.. Mattia ora deve conoscere la parola equilibrio e non è una cosa così scontata considerando che stiamo parlando di un ragazzo di 17 anni.. Le qualità per fare bene ci sono, senza farsi prendere dalla fretta di voler incidere a tutti i costi. Quella del Bentegodi è una partita fondamentale, ma ce ne sarebbe una ancora più importante che deve iniziare presto, ovvero quella relativa al. Gli agenti del classe 2007 attendono una convocazione in sede per iniziare a parlare di progetti e prospettive future, Moncada e Ibrahimovic sanno che il tempo non gioca a favore in situazioni come queste.

