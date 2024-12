Milan, Theo Hernandez verso la seconda esclusione consecutiva: tra delusione e rinnovo, tutti i retroscena

. Il tecnico portoghese vuole stimolare il suo campione della fascia sinistra a una reazione caratteriale con una serie di esclusioni: venerdì sera al Bentegodi toccherà di nuovo ad Alex Jimenez.Pungolato nell'orgoglio,. Ma Rafa ha un carattere mentre l'amico Theo un altro e non è detto che la reazione possa essere la stessa. Se la prima panchina contro il Genoa è stata sopportata senza affanni, come evidenziato dal suo agente ai nostri microni, qualche dubbio in più potrebbe nascere a partire da venerdì sera al Bentegodi.

Una cosa è certa:Al netto delle difficoltà incontrate in questa prima parte di stagione, il francese sente di aver sempre dato tutto per la maglia rossonera e di aver ottenuto dei risultati che nessuno potrà cancellare dalla memoria come lo scudetto numero 19 vinto in quel di Reggio Emilia. L'espressione mostrata davanti ai fotografi presenti all'evento natalizio era già tutto un programma.In un contesto già denso di problematiche si inserisce anche il discorso relativo al. Ildi Quilon, agente dell'ex Real Madrid,anche se l'accordo ancora non c'è. Anzi,. Lo stesso Theo potrebbe chiedere una pausa di riflessione qualora la situazione con Fonseca precipitasse. Ecco perché,

