Monterrey-Inter: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

(mercoledì 18 giugno 2025 con calcio d'inizio alle ore 3 italiane) è gara valevole per la prima giornata nel gruppo E del nuovo Mondiale per Club Fifa. Si gioca al Rose Bowl di Pasadena e segnerà ufficialmente anche l'esordio sulla panchina nerazzurra di Cristian Chivu.: Monterrey-Inter Miami.: mercoledì 18 giugno 2025.: 3:00 (italiane).DAZN in diretta, Italia 1 in differita.: DAZN in diretta, Mediaset in differita.

Andrada; Medina, Chavez, Sergio Ramos, Arteaga; Deossa, Fimbres, Canales; Corona, Berterame, Ocampos. All. Torrent.Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.Oltre a Taremi bloccato in Iran dalla guerra, Chivu ha perso Denzel Dumfries per infortunio. In fascia previsto quindi l'esordio per il brasiliano Luis Henrique, mentre pronto all'esordio anche Sucic in mezzo al campo al posto di Calhanoglu.Monterrey-Inter è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels". Monterrey-Inter è visibile anche in chiaro su Italia 1, ma in differita alle ore 21.

L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.La telecronaca di Monterrey-Inter è affidata a Pierluigi Pardo con commento tecnico di Andrea Stramaccioni in diretta su Dazn; a Riccardo Trevisani con commento tecnico di Massimo Paganin in differita su Italia 1.