Inter, De Vrij: "Chivu molto deciso, ha idee e personalità. Sono fiducioso per questo Mondiale per Club"

AFP via Getty Images

Il difensore dell'Inter, Stefan De Vrij, ha parlato dal ritiro di Los Anglese del club nerazzurro in vista dell'esordio al Mondiale per Club che avverrà nella notte italiana fra martedì e mercoledì con calcio d'inizio della sfida col Monterrey in programma alle ore 3 del mattino. Il centrale, arrivato soltanto due giorni fa dopo gli impegni con l'Olanda, ha parlato anche dell'impatto del neo-allenatore Chivu sullo spogliatoio.



FINALE CHAMPIONS ALLE SPALLE - "Io e altri siamo arrivati dopo essere stati in nazionale, dove abbiamo potuto lasciarci tutto alle spalle. Ora siamo carichi, guardiamo avanti: abbiamo voglia di fare questo torneo".

"Molto deciso, sa cosa vuole e trasmetterci idee e principi. Mi ha fatto una buonissima impressione, anche se sono qui solo da due giorni"."Ho tanta energia personalmente, vedo anche nella squadra positività in allenamento. C'è voglia di lavorare, di migliorare e fare questo torneo. Ho tanta fiducia"."La finale? Ciò che è stato è stato, non ne abbiamo parlato. Si è detto che è stata una bruttissima sconfitta, ma non dimentichiamo il percorso fatto anche se non abbiamo vinto trofei. Ci sono stati momenti positivi, vogliamo tornare a vincere".

"Questa è una competizione nuova, ci sono tanti giocatori che hanno giocato europei e mondiali e li conosciamo. Sarà importante iniziare bene il girone, poi ogni partita sarà da dentro o fuori".