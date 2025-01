Getty Images

Monza, Akpa-Akpro fuori per infortunio: le condizioni

2 minuti fa



Nel posticipo della 22ª giornata di Serie A tra Genoa e Monza arriva il primo cambio forzato per gli ospiti, che sono costretti a effettuare la sostituzione a pochi minuti dall’intervallo: Bocchetti ha tolto Akpa-Akpro per uno stiramento alla coscia destra, al suo posto è entrato il classe 2002 Alessandro Bianco. Un centrocampista centrale per un altro, a livello tattico cambia poco nei biancorossi con l’ex Fiorentina che si piazza al centro vicino al debuttante Urbanski.



MONZA , INFORTUNIO AKPA AKPRO - Nelle prossime ore Akpa-Akpro verrà visitato dallo staff medico per capire l’entità dell’infortunio e soprattutto i tempi di recupero. Bisognerà capire se il centrocampista arrivato in prestito dalla Lazio potrà tornare a disposizione già dalla prossima partita del Monza in programma sabato 1º febbraio alle 15 in casa col Verona o se bisognerà aspettare più tempo. per rivederlo in campo.