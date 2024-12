Monza, due nuove assenze per Bocchetti: Dany Mota e Kyriakopoulos indisponibili

Getty Images

: la trasferta del Tardini contro il Parma., che ha preso il posto dell'esonerato Alessandro Nesta,- Infatti contro gli uomini di Fabio Pecchia, l'ex giocatore di Genoa e Spartak Mosca tra le altre: il primo sarà indisponibile a causa di un problema muscolare mentre l'attaccante per una distorsione alla caviglia. I due giocatori, che con Nesta sono partiti dal primo minuto rispettivamente in 17 e 11 partite (su 17 giocate dai biancorossi) non compaiono infatti nella lista dei convocati.

- Per colmare il vuoto lasciato dal laterale greco,, in gol all'ultima contro la Juventus (ma giocando a destra e più avanzato),"Al termine della rifinitura della vigilia, Mister Bocchetti ha convocato 23 calciatori per Parma-Monza, gara della diciottesima giornata di Serie A 2024/25, in programma sabato 28 dicembre alle 15.00 allo stadio Ennio Tardini.".