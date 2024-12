Parma-Monza: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

è una sfida valevole per la 18esima giornata del campionato di Serie A. I crociati arrivano alla partita dopo il pesante 0-5 subito in casa della Roma. I brianzoli, invece, dopo aver incassato l’ennesima sconfitta di questa prima parte di stagione, hanno cambiato guida tecnica. Quella con gli emiliani sarà, infatti, la prima di Bocchetti sulla panchina del club lombardo. Calcio d’inizio alle ore 15 al Tardini.• Partita: Parma-Monza• Data: sabato 28 dicembre 2024• Orario: 15:00• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN: Suzuku; Hainaut, Balogh, Leoni, Coulibaly; Sohm, Camara; Man, Hernani, Cancellieri; Bonny. All. Pecchia.: Turati; D'Ambrosio, Marì, Carboni; Birindelli, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Caprari, Maldini; Mota Carvalho. All. Bocchetti.– I padroni di casa dovranno fare i conti con l’assenza di Delprato. In difesa, quindi, spazio per Leoni che verrà schierato al fianco di Balogh. A centrocampo fiducia a Sohm e Camara, con Man sulla trequarti. Davanti Hernani e Cancellieri a supporto di Bonny. In casa Monza, invece, torna Daniel Maldini dopo la squalifica e sarà regolarmente in campo. Ancora fuori Djuric, con Dani Mota che agirà da prima punta.

- La partita tra Parma e Monza sarà trasmessa in diretta streaming ed in esclusiva da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google- La partita sarà visibile, appunto, su DAZN: gli utenti potranno assistere alla diretta di Parma-Monza in streaming sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook.

- La partita di DAZN sarà raccontata dalla voce di Edoardo Testoni.