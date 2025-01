Monza-Fiorentina LIVE alle 20:45

Getty Images

Due squadre in crisi che cercano di invertire la rotta. Sonoe proveranno a farlo nel posticipo del lunedì della, la prima del ritorno. Si affrontano all’con fischio d’inizio alle 20 e 45. I brianzoli diarrivano da cinque sconfitte consecutive e anche lanon vince da tempo. Nelle ultime quattro ininfatti è arrivato solo un pareggio con tre ko. Per la squadra di casa non ci sarà, squalificato, oltre agli infortunaticon i dubbiche non sono al meglio.

(3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Birindelli, Bondo, Sensi, Pereira; Caprari, Maldini; Djuric. All. Bocchetti.(4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. All. Palladino.