A margine della premiazione in Regione Lombardia per la promozione in Serie A,ha fatto il punto sulle trattative di mercato che riguardano il. A partire da quella relativa a: "Ieri è stato a casa mia, abbiamo parlato e gli ho lasciato un paio di giorni per decidere, speriamo possa arrivare". A quanto risulta a calciomercato.com, il centrocampista si sarebbe convinto ad accettare il prestito secco. - L'ad del club brianzolo non ha poi voluto sbilanciarsi su altri due nomi accostati ai biancorossi: "è un buonissimo giocatore ma molto molto costoso. Vediamo...Forte anche lui ma costa molto". Ai cronisti che gli chiedevano una battuta su Icardi, ai margini nel Psg , Galliani ha risposto così "”.L'ex dirigente del Milan si è soffermato quindi sul raduno, in programma venerdì: "Sarà emozionante, inizia una nuova avventura, che il Monza ha sognato per 110 anni. Il campionato è molto difficile, ci sono squadre fortissime e dobbiamo attrezzarci per disputarlo al meglio".