Monza, Galliani ha scelto Nesta: affare in chiusura, i dettagli del contratto

salutato definitivamente Raffaele Palladino - accasatosi fino al 30 giugno 2026 alla Fiorentina -, dopo l’incontro avuto a Firenze con l’ex Hellas Verona Marco Baroni e incassata la risposta del tecnico toscano – desideroso di aspettare una possibilità, una proposta da parte della Lazio di Claudio Lotito –, allenatore della Reggiana, pronto a sbarcare in Serie A per la prima volta nel massimo campionato italiano.

Dopo le esperienze in Serie B sulle panchine di Perugia, Frosinone e Reggiana, Nesta si sente pronto per il grande salto in Serie A. Per il Monza e per Galliani, come rivelato dalla nostra indiscrezione dello scorso mese , era disposto quasi a firmare in bianco: dopo i ragionamenti e i contatti serrati avuti nelle ultime settimane,Una conferma arrivata in questi minuti, anche dopo le dichiarazioni del presidente della Reggiana, a Il Resto del Carlino,

Potevamo dirlo prima, ma sul momento c’è stata un po' di delusione. Prima Goretti ora Nesta. Al direttore l’ho detto, a Firenze e in Serie A ci sei arrivato con la Reggiana, non dopo le esperienze di Perugia e Cosenza. Ci sono rimasto male, inutile negarlo. Amano alla follia la Reggiana, ma se arriva una proposta sportivamente allettante, se ne vanno. E comunque c’è anche da essere orgogliosi perché se la Serie A punta il tuo ds e il tuo allenatore allora vuol dire che le scelte le sappiamo fare.. Parole che rispecchiano la sensazione di addio che filtra dagli ambienti della Reggiana (la società emiliana ha già avuto i primi contatti con Caserta e Bucchi):