Sampdoria, Pirlo non è una priorità per il Monza. E il mister vuole restare a Genova

In questi giorni lasta iniziando a progettare la squadra che dovrà affrontare la Serie B 2024/2025 da protagonista. Il primo tassello, oltre alla questione direttore sportivo, riguarda l'allenatore tanto è vero che nelle scorse settimane Matteo Manfredi ha voluto subito incontrare Andrea, per capire la volontà del mister e la sua voglia di continuare con la Samp. I summit hanno dato fumata bianca perché è trapelata la notizia che società e tecnico avrebbero proseguito insieme. Curiosità, Pirlo e Manfredi erano entrambi a Wembley per la finale di Champions, ma non insieme: l'ex centrocampista era stato invitato da uno sponsor.

Nonostante ciò, si continua a parlare di Pirlo in ottica mercato. Nelle ultime ore è stato accostato con regolarità aldell'amico Adriano Galliani. La squadra brianzola è alla ricerca di un tecnico per sostituire Palladino, e si continua a vocifrerare di Pirlo. Secondo Il Secolo XIX però la società lombarda avrebbe altre priorità per la panchina, e Pirlo potrebbe eventualmente rappresentare soltanto un'alternativa in futuro. Oltretutto l'allenatore, con un contratto da, ha dichiarato la suadi rimanere alla Samp.