Monza-Inter LIVE, formazioni ufficiali: fuori Barella e Calhanoglu, dal 1' Asllani e Frattesi. Maldini con Djuric

Il gioco ora si fa duro. Dopo le prime tre partite incon due vittorie contro Lecce e Atalanta e il pari contro il Genoa, l'di Simone, a quota 7 punti, vuole mantenere la vetta della classifica, da favorita per la vittoria del campionato, nel posticipo domenicale dellai nerazzurri scendono in campo all'U Power Stadium dicontro i brianzoli dell'ex Milan Alessandro Nesta, a quota 2 punti dopo due pari e un ko finora. Primo viatico da non sbagliare, visto che le prossime due gare saranno il debutto in Champions League, a Manchester contro il City, e il derby contro i rossoneri, in programma domenica prossima.

Monza-InterTurati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric. All. NestaSommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. InzaghiLuca Pairetto (Nichelino)