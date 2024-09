Stadio Inter e Milan, adesso che succede? Tutte le ipotesi sul tavolo

Ci risiamo.Le due delegazioni hanno giudicato non congrua la valutazione sui costi da 400 milioni di euro e non hanno ritenuto sufficienti i benefici per un investimento di tale portata su una struttura risalente agli Anni Venti e che tra qualche decina d'anni necessiterebbe di un nuovo intervento. A questo punto, tornano in auge differenti scenari che Inter e Milan avevano preso in considerazione in passato, oltre ai piani alternativi che le due squadre milanesi hanno portato avanti più recentemente.Al termine del vertice di Palazzo Marino conclusosi con un nullo di fatto,e che contemplava la demolizione di San Siro per edificare al suo posto uno stadio nuovo di zecca e aderente alle necessità dei due club di costruire pure edifici adibiti ad uso commerciali: dai ristoranti agli store ufficiali, passando per il museo.a causa dei riscontri negativi sui volumi delle planimetrie per le aree ad uso commerciali e la durissima opposizione politica esercitata dai comitati no-stadio. “”, ha detto oggi Sala al termine del vertice in Comune., con un programma già avviato sia in termini di lavori – bonifica e recinzione di terreni acquistati – che di iter burocraticonella quale il club rossonero vorrebbe realizzare la sua nuova casa da 70.000 postia San Donatoe al dibattito pubblico sia con gli enti coinvolti – Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano e Ferrovie dello Stato – sia coi cittadini. “ha richiamato le procedure stabilite dalla legge e, uno degli esponenti più importanti della giunta guidata dal sindaco di San Donato Squeri:e verrà quindi inoltrata formale documentazione a tutti i soggetti invitati, a quel punto ciascun cittadino potrà scaricarli e avanzare le proprie osservazioni, come prevede la procedura”.E l'Inter in tutto questo? Ad oggi nessun esponente del fondo Oaktree, che a maggio ha rilevato il pacchetto di maggioranza dell'Inter da Steven Zhang, si è espresso sul tema dello stadio ma rimangono agli atti le recenti dichiarazioni dell'ad corporate Alessandro Antonello sull'ipotesi di realizzare un nuovo stadio nell'ex area Cabassi di Rozzano, in virtù del periodo di esclusiva sui terreni che è stato prorogato fino al 31 gennaio 2025.