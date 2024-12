La Juventus soffre, ma torna a vincere: 2-1 al Monza. Thiago Motta a -3 dal 4° posto, Nesta sempre più ultimo

Getty Images

Latorna alla vittoria in Serie A e lo fa, non senza soffrire, battendo 2-1 un Monza combattivo dal primo all'ultimo minuto. I bianconeri sfruttano due grosse disattenzioni in area piccola dei brianzoli e conrendono inutile il momentaneo 1-1 firmato da(figlio d'arte del grande ex bainconero al primo gol in Serie A)., 43 giorni dopo, si scrolla di dosso la pareggite che aveva colpito la sua squadra e torna a -3 dal 4° posto occupato dalla Lazio, anche se potrebbe aver perso per infortunio Teun Koopmeiners, uscito all'intervallo per un problema all'adduttore. Altra partita combattuta e altra sconfitta immeritata perche però cade ancora e questa volta, complice la vittoria del Venezia col Cagliari, rimane ultimissimo in solitaria e vede traballare fortemente la sua panchina.

Bianco servito da Izzo alle spalle di Thuram prova il tiro, ma trova solo l'esterno della rete.Grandissima occasione per il Monza con Danilo D'Ambrosio che viene servito in area leggermente decentrato dalla destra, ma con tutto lo specchio a disposizione e libero da marcatura prova il sinistro a giro che grazia Di Gregorio finendo a lato.Non ci arriva di un soffio Dusan Vlahovic sulla bellissima palla tagliata a centroarea di Yildiz dalla sinistra. Che occasioneCi prova Nico Gonzalez dal limite, Turati si distende e dice no.Cambio per la Juventus con Thiago Motta che lascia negli spogliatoi all'intervallo Teun Koopmeiners e manda in campo Thuram. Problema agli adduttori per lui

Che rischio per la Juventus. Savona perde una palla sanguinosa sulla sinistra e concede al Monza almeno due potenziali occasioni da gol in fila. Dani Mota si fa però respingere due volte il tiro dall'interno dell'area da Koopmeiners che si immola in scivolata per negare il 2-2.Azione da destra a sinistra della Juventus con il cross di Yildiz che rimette la palla in area piccola pescando Locatelli bravo a fregare di posizione a Carboni e stoppare una palla su cui si fionda Nico Gonzalez bravissimo a freddare Turati da due passi.Vlahovic non arriva sulla palla di Conceiçao, Turati allontana coi giusti tempi

Bella azione del monza che va al cross dalla sinistra con Carboni che pesca a centro area Birindelli il quale, dimenticato da Kalulu, calcia al volo di prima e batte Di Gregorio per il pari.Sul corner successivo è ancora Koopmeiners a calciare tagliato in area piccola dove Weston McKennie, libero da marcatura, batte Turati al volo.Turati smanaccia su calcio d'angolo, la palla finisce sulla testa di Nico Gonzalez che prova subito il tiro in porta e trovando il nuovo intervento di Turati in angolo.Perde palla la Juventus con Bondo che riparte e serve Caprari il quale al limite cerca il secondo palo ma calcia a lato di poco.

Brutta gestione difensiva del Monza con D'Ambrosio che prova il rilancio su pressione di Yildiz che però viene colpito dal rilancio del difensore e sul rimpallo per poco non trova il gol del vantaggio.Birindelli si lancia in un contropiede 2 contro 3 e, con Caprari a centro area, sceglie un tiro dal limite parato facilmente da Di GregorioMonza-Juventus 1-2Marcatori: 14' McKennie (J), 21' Birindelli (M), 39' Nico Gonzalez (J)Assist: 14' Koopemeiners (J), 21' Carboni (M)Turati; Kyriakopoulos, D'Ambrosio, Pablo Marí, Carboni; Birindelli, Bianco, Bondo, Pedro Pereira (71' Ciurria); Caprari, Mota Carvalho.

A disposizione : Pizzignacco, Mazza, Izzo, Sensi, Forson, Maric, Postiglione, Martins, Colombo.All. Nesta(4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Koopmeiners (46' K. Thuram); Conceicao, Nico Gonzalez (63' Cambiaso), Yildiz; Vlahovic.A disposizione : Perin, Pinsoglio, Fagioli, Adzic, MbangulaAll. Thiago Motta.Arbitro: Sig. Massa di Imperia (Colarossi - Giallatini)Ammoniti: Pedro Pereira (M), Conceiçao (J)