Monza, le pagelle di CM: D'Ambrosio grande muraglia, Vignato illude

: tranquillo sui primi squilli di Retegui, dice no a Kolasinac, può poco sui siluri di Samardzic e Zappacosta.colossale, nel primo tempo vince tutti i duelli, impedendo al tridente pesante di andare a segno. La sua esperienza è una manna per il Monza.(Dal 41' s.t. Forson: sv).si appiccica a Retegui come deve e gli impedisce di segnare l'undicesimo gol. Ottima chiusura anche su Samardzic.difficile prevedere i movimenti di De Ketelaere, ma lui fa del suo meglio e allunga la gamba per impedire anche a Retegui di segnare. Un muro anche per Samardzic, prima dei gol.

: con quel tiro della ripresa che mette paura a Carnesecchi ricorda a tutti che ha il piede e il guizzol’ex del match aiuta i compagni in difesa ben consapevole delle insidie dell’attacco nerazzurro, applaudito da tutto lo stadio.(Dal 28' s.t. Valoti 5,5)ci prova dalla distanza con un siluro centrale che ha almeno il merito di impegnare per la prima volta Carnesecchi.Bellanova percepisce la sua presenza, più in fase difensiva però.Hien lo ferma, ma la sua prova è di grande sacrificio, sui pantaloncini non si vede più il bianco per quanto ha lottato.

(Dal 28' s.t. Maldini sv)impossibile, per fisico ed esperienza, tenere testa a Kolasinac. La sua rete però, annullata, mette paura all’Atalanta.(dal 28' s.t. Caprari sv).scelta a sorpresa di Nesta, delude fin da subito.dal suo ingresso ci si aspettava di più).scelte sorprendenti, soprattutto in attacco, la tattica difensiva però resiste un'ora e dieci. Per ora solo una vittoria.