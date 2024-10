Atalanta-Monza: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Il campionato di Serie A non si ferma e ritorna subito in campo con il primo ed unico turno infrasettimanale stagionale.In campo due squadre con obiettivi stagionali diversi ma con modulo e motivazione simile. Il Monza ha raccolto 5 punti nelle ultime 3 gare ma dovrà fare a meno di Bondo, squalificato.Partita: Atalanta-MonzaData: mercoledì 30 ottobre 2024

Orario: 20.45Canale TV: DAZNStreaming: DAZNCarnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolašinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Ruggeri; De Ketelaere; De Ketelaere, Retegui, Lookman. Allenatore: Gasperini.Turati; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric. Allenatore: Nesta.L'Atalanta in campionato sta prendendo in largo e ora punta a quota 19 punti nel derby lombardo dopo le vittorie, larghe, con Genoa, Venezia e Verona. Un poker di trionfi sarebbe importante per affacciarsi alla gara di domenica con la big Napoli, vera prova del nove dell'Atalanta di Gasperini. Il tecnico potrebbe recuperare, tra mercoledì e domenica, il suo difensore Kossounou. Turnover moderato, con Zappacosta ed Ederson che si candidano al riposo insieme a De Ketelaere. Zaniolo potrebbe guadagnare più spazio. Nesta dovrà invece fare a meno di Bondo, espulso nella gara pareggiata col Venezia. Il Monza cercherà il quarto risultato utile di fila dopo i pareggi con Roma e Venezia e la vittoria sul Verona. In pole Maldini e Mota alle spalle di Djuric, a centrocampo toccherà a Bianco prendere il posto di Bondo.

- Verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzando dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche sul canale 214 di Sky.Sull'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o sul sito di DAZN tramite computer o notebook selezionando la finestra dell’evento.

Alberto Santi e Alessandro Budel.