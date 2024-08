Monza, le pagelle di CM: Maldini vivace, Caprari si ferma al palo

Getty Images

confermato tra i pali dopo l'ottima prova del debutto, trascorre una serata praticamente inoperosa. Eppure deve inchinarsi all'incornata di Pinamonti.più di sciabola che di fioretto per provare a limitare Vitinha, riesce nell'impresa più unica che rara di farsi ammonire dopo aver subito un fallo.(dal 30' stdentro per provare l'assalto finale, modificando l'assetto tattico del Monza)prova a tenere in piedi un pacchetto difensivo brianzolo che concede diversi passaggi a vuoto.: si perde colpevolmente Pinamonti nell'occasione del vantaggio rossoblù

: si propone quando ha spazio per andare via sulla fascia, instaurando un bel duello a tutto velocità con il dirimpettaio Martìn.(dal 40' stlucido, reattivo e sempre nel vivo del gioco sia esso attivo o passivo.centro di gravità permanente della manovra monzese, riceve e smista decine di palloni ma perde banalmente quello da cui nasce il gol-partita di Pinamonti.troppa timidezza e qualche errore di misura nel complesso di una gara non esattamente trascendentale.vivace e ispirato prova alternativamente a servire i compagni o a mettersi in proprio. Trova il gol nel finale di primo tempo prima che il Var gli strozzi l'urlo in gola.

(dal 17' st: il Genoa è la sua vittima preferita ma questa volta non riesce a lasciare il segno, fermandosi al palo colto al 78' su tiro-cross).prova spesso la giocata ad effetto anche quanto questa non appare la soluzione migliore.(dal 30' stregala brio e imprevedibilità all'attacco brianzolo)sponde per i compagni e sportellate con gli avversari. Sfiora il gol poco prima di uscire dopo aver mandato al bar De Winter.(dal 17' st: espande le doti di Petagna buttandola tutta sul fisico).tanto, tantissimo, possesso palla ma poca , pochissima, concretezza sotto rete per un Monza che pur apparendo sulla strada giusta mostra di essere ancora un cantiere aperto. Almeno a livello tattico. Il tempo comunque è dalla sua e probabilmente gli darà ragione.