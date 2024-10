Monza, Mota: "Un gol come li voleva Berlusconi"

Getty Images

, attaccante delprotagonista della vittoria della sua squadra contro il Verona, dopo il match parla ai microfoni di Sky Sport: "Aspettavamo il successo da tanto, tanto tempo. Lavoriamo ogni giorno per questo, non vincevamo da tanti mesi, ora dobbiamo dare continuità. Speriamo di avere lo stadio pieno la prossima settimana per dare una soddisfazione ai nostri tifosi, che sono sempre presenti. Ho fatto un gol con un'azione lineare e semplice come voleva Berlusconi? A volte il calcio è anche gol semplici, l'importante è aver vinto, a volte si segna anche così. Ho avuto l'opportunità di aiutare la squadra e va bene così".

Verona-Monza 0-3Marcatori: 9' p.t. Mota, 29' s.t. Mota, 34' s.t. BiancoVERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Ghilardi, Magnani, Bradarić; Duda (dal 17' s.t. Kastanos), Belahyane; Suslov, Tengstedt, Lazović (dal 24' s.t. Livramento); Mosquera (dal 17' s.t. Suslov). Allenatore: Paolo Zanetti.MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marí, Carboni; Pereira (dal 28' s.t. D'Ambrosio), Pessina (dal 42' s.t. Gagliardini), Bondo, Kyriakopoulos; Caprari (dal 28' s.t. Bianco), Mota (dal 45' s.t. Vignato); Djurić (dal 42' s.t. Maric). Allenatore: Alessandro Nesta.

Arbitro: DionisiAmmoniti: 35' p.t. Tchatchoua, 41' p.t. Carboni, 44' p.t. Ghilardi, 9' s.t. Duda, 27' s.t. Caprari