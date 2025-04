Monza-Napoli: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Partita: Monza-Napoli

Monza-Napoli Data: sabato 19 aprile 2025

sabato 19 aprile 2025 Orario: 18.00

18.00 Canale TV: Dazn

Dazn Streaming: Dazn

è una sfida valevole per la 33esima giornata del campionato di Serie A.Match che mette di fronte due squadre che lottano per obiettivi completamente diversi. Da una parte c'è il Napoli che rincorre l'Inter in testa alla classifica, dall'altra, invece, c'è un Monza che è ormai a un passo dall’aritmetica retrocessione in Serie B.Calcio d'inizio fissato per sabato 19 aprile a partire dalle ore 18.00.

Turati; Pedro Pereira, Palacios, A. Carboni; Birindelli, Akpa Akpro, Bianco, Urbanski, Ciurria; Mota Carvalho, Caprari. All. Nesta.: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.- In casa Monza, Nesta potrà contare sul rientro dalla squalifica di Kyriakopoulos. Non ci saranno, invece, Izzo, D'Ambrosio e Keita Balde, out per infortunio. Assenze pesanti in vista del match contro gli azzurri: in difesa spazio a Caldirola e Carboni, in attacco Caprari è attualmente in vantaggio per una maglia da titolare su Ganvoula.

Conte, dall'altro lato, oltre a Buongiorno (ancora ai box per una tendinopatia), non avrà a disposizione nemmeno Juan Jesus che ha subito una lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra. Spazio dunque a Rafa Marin nella retroguardia- La sfida Monza-Napoli è trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app di DAZN su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi.- Il match Monza-Napoli è visibile in streaming su Dazn scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

- La telecronaca di Monza-Napoli è affidata a Dario Mastroianni, con commento tecnico di Marco Parolo.