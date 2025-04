Getty Images

Napoli, tegola per Conte: infortunio per Juan Jesus, c'è lesione

36 minuti fa



Brutte notizie per il Napoli di Antonio Conte, che perde Juan Jesus per un infortunio subito dal centrale brasiliano nel corso della sfida di campionato vinta dai partenopei per 3-0 sull'Empoli. Nella giornata di oggi, l'ex Inter ha svolto gli esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione muscolare. Di seguito il comunicato:



IL COMUNICATO -"Nel corso del match contro l’Empoli Juan Jesus ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra. Juan Jesus ha già iniziato l’iter riabilitativo".