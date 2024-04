Segui la moviola dia cura di calciomercato.com, con tutti gli episodi arbitrali più rilevanti e le decisioni dubbie.DOVERIMELI – ALASSIOIV: PERENZONIVAR: ABISSOAVAR: MARINIgol di Ngonge che però era in fuorigioco sul passaggio di Zielinski in area.Primo giallo del match: ammonito Ngonge per una trattenuta.Di Gregorio sbaglia lo stop e rischia di perdere palla su Osimhen. Il portiere riesce poi a allontanare il pallone in scivolata, rischiando di colpire Osimhen. Altro check del Var per possibile rigore, ma l'intervento è sul pallone.

Ngonge stoppa un lancio lungo di Anguissa in area a pochi passi dalla porta. Zerbin prova a mettersi tra lui e la porta e nel farlo tocca con la gamba l'avversario, che cade a terra. Il Napoli reclama il rigore ma dopo un rapido check del Var, il gioco prosegue.