Juventus, esami per Douglas Luiz. Koopmeiners e Nico Gonzalez: le ultime verso l'Inter

Laaffronterà l'a San Siro in una situazione di emergenza e trattiene il fiato per le condizioni diLa squadra di Thiago Motta deve fare i conti con tante defezioni e la partita contro lo Stoccarda lascia i suoi strascichi. Non solo perché è arrivata la prima sconfitta in Champions League e stagionale nel complesso, ma anche perché prima della gara dello Stadium si è fermato il centrocampista brasiliano. "Ha avuto un piccolo dolore, per precauzione i medici lo hanno fermato: sembra niente di che, ma non ci voleva", ha ammesso Giuntoli nel pre-partita di Juve-Stoccarda, in attesa di conoscere meglio le sue condizioni.- In questo senso,e stabilire l'entità dell'infortunio, che dovrebbe essere di natura muscolare. Si attendono comunicazioni da parte del club per valutare le sue condizioni in vista della super sfida con l'Inter, valida per la nona giornata di Serie A e in programma domenica alle 18 a San Siro.- Apprensione per Douglas Luiz, ma Thiago Motta deve fare i conti con alcune certezze non positive. A quattro giorni i distanza da Inter-Juventus,. Entrambi i giocatori sono ancora out, il primo per un infortunio al costato e il secondo per una lesione muscolare.Anche oggi non si alleneranno con il resto dei compagni e ad oggi la loro presenza a San Siro è da escludere, andando ad allungare la lista degli indisponibili che conta anche Bremer e Arkadiusz Milik.- Qualora dovesse dare forfeit anche Douglas Luiz, le scelte per Thiago Motta sarebbe contate: contro l'Inter a San Siro la Juventus si ritroverebbe con soli 17 giocatori di movimento convocabili, ai quali aggiungere i portieri.