Monza, Nesta: "Classifica brutta, non possiamo staccarci dal treno. Se non diamo qualche colpo è un casino"

L'allenatore del Monza, Alessandro Nesta, ha parlato a Dazn al termine della partita persa, nonostante un'ottima prestazione, per 2-1 contro la Juventus. La classifica resta bruttissima con l'ultimo posto in solitaria che non può far sorridere."Abbiamo fatto una buonissima partita, purtroppo tante volte sporchiamo queste prestazione con delle situazioni in cui possiamo fare davvero meglio. E questo è veramente un peccato, Ultimamente parliamo sempre delle stesse cose"- "Però posso dire che abbiamo ritrovato lo spirito e l'abbiamo fatto contro una grande squadra. Sono contento per lo spirito perché si era smarrito a Lecce".

"Si purtroppo non facciamo punti. È stata una settimana pesante dopo la sconfitta di Lecce sia per il risultato che per la prestazione. Siamo arrivati bene alla partita, a fine primo tempo ho detto ai ragazzi di continuare perché la Juve avrebbe lasciato qualche occasione"."Le prossime sfide contro Parma e Cagliari? Sono gare da affrontare con questa mentalità, con coraggio e continuità nei 90 minuti, altrimenti c'è l'impressione che la squadra non ci sia. La classifica è brutta, non dobbiamo staccarci dal treno. Dobbiamo dare qualche colpo e riattarci il prima possibile perché sennò è un casino”