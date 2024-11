Monza, Nesta: "Daniel Maldini deve imparare a gestire la pressione e le critiche"

Getty Images

Un punto che sa un po’ di rammarico per il, che esce dalla sfida con ilcon un pareggio ottenuto in rimonta, grazie al gol di Milan Djuric che ha risposto alla rete iniziale di Masina. Al termine dell’incontro ha parlato, in conferenza stampa,tecnico dei brianzoli: "Andare in vantaggio è un più perché abbiamo giocatori piccolini e veloci. Dobbiamo fare gol e gestire. Dobbiamo fare di più in quelle situazioni”.MALDINI - Non una buona prestazione di Daniel Maldini:. Tutti parlano per giorni di quello che fa: deve gestire meglio questa situazione, è un ragazzo super, ma timido.

DJURIC-DIPENDENTI - Nesta ha analizzato la partita, rifiutando l’etichetta di essere"Abbiamo tenuto bene palla, ma nella ripresa abbiamo faticato di più. Il Torino era in difficoltà, ma ci è mancata la determinazione per colpire. Nel primo tempo dovevamo metterla nella direzione che vogliamo.anche Maldini segnerà e deve gestire ciò che gli capita. Ha un tiro formidabile e talento, ma il percorso è anche mentale.