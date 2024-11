Tra Torino e Monza finisce 1-1: all'incornata di Masina risponde quella di Djuric dopo 4 minuti

Getty Images

: un pareggio che serve poco alle due squadre, con i granata che raggiungono quota 15 punti ma che in serata potrebbero essere superati dalla Roma (impegnata alle 18 contro il Napoli); dall’altra i brianzoli abbandonano l’ultimo posto in classifica, in attesa dello scontro diretto di lunedì al Via del Mare tra Venezia e Lecce., con i due portieri poco impegnati: tra i due è sicuramente Milinkovic-Savic a sporcarsi maggiormente i guantoni ma l’occasione più grande è per i granata, con Coco che va vicino al gol dopo 13 minuti, provvidenziale l’intervento di Pablo Marì.: l’estremo difensore biancorosso prima si supera su Gineitis e poi è attento su Ricci e Nije, subentrato alla grande dalla panchina.

- Turati salva il Monza in tuffo su Nije, entrato alla grande in partita.- Ancora Turati, sulla conclusione al volo di Ricci.- Formidabile intervento di Turati su conclusione di Gineitis, imbeccato da Nije, sulla ribattuta Walukiewicz è impreciso.- Un cross insidioso di Pedro Pereira costringe Milinkovic-Savic all'uscita; c'era Djuric in agguato.

- Incornata centrale di Milan Djuric su cross di Bianco, Milinkovic-Savic è attento.- Occasione Torino con Coco: Marì respinge la pericolosa incornata del difensore.- Maldini sfugge alla retroguardia granata ma l'uscita di Milinkovic-Savic è puntuale.Torino-Monza 1-1: 59' Masina (T), 63' Djuric (M)Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Gineitis, Ricci, Vlasic (71' Nije), Lazaro (71' Vojvoda); Adams, Sanabria. All. Vanoli: Turati; Izzo, P. Marì, Carboni A.; Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini (68' Vignato), Mota (87' Caprari); Djuric. All. Nesta.

: 44' Adams (T), 61' Bianco (M), 76' Izzo (M): Rosario Abisso della sezione di Palermo.